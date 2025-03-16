Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Mart 2025 21:31
tmo becayiş talep
Arkadaşlar merhabalar tmoda ziraat mühendisi olup malatya elazığ ve kahramanmaraşta çalışıp çanakkaleye gelmek isteyen varsa iletişime geçelim. Kolay gelsin

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