Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 00:13
Albatros Mağduru
Arkadaşlar 2024 Mayıs ayında gözaltına alındım ve 3 gün sonra serbest bırakıldım. 2024 Ağustosta hakkımda dava açıldı. İddialar; Albatros 4 kodlaması, referans olan kişiyle telefon görüşmesi, İlyas isimli mahrem imamın beni ve Fetöden ihraç kişileri 4 defa ardışık araması. ilyas isimli sahısta halen gorevde olan bir devlet memuruymuş. ocak 2025 te ilk duruşma oldu mahkeme gorustugum kisileri tanık olarak dinlemek istedi. yine aynı tarihte kurumum beni açığa aldı. Simdi de kurum ifadeye çağırdı. neyse işime bişey olmadı diyordum açığa aldılar. olsun maaşımın bi kismini aliyorum diyordum simdi de ifadeye cagirdilar sanirim ihraç edecekler. Ticaret Bakanlığı personeliyim. Artik kafayi yemek üzereyim psikolojim hayatım mahvolmuş durumda. Anlayamiyorum 17-25 öncesi olan bu telefon gorusmeleri neyi ispat ediyor ki ben terorist olmakla suclanıyorum? bilen birileri veya ayni durumda olan arkadaslar bişey söylerse çok memnun olurum artık gerçekten kötü hissediyorum. hayır mübarek gün Allah hepimize afiyet versin.

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