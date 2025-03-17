Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Mart 2025 01:17
4 b istifa 4a geçiş yardım

Arkadaşlar daha önce 4a kadrolu memur iken üsülune göre istifa edip, başka kurumda 4b sözleşmeli olarak başlayan birisi. Burda da 6 ayını ge&#263;irdikten sonra. 4b den istifa edip. Tekrardan başka kurum bulması halinde daha önce 4 a olarak çalışıp istifa ettiği için 657/92 maddesine göre geri dönüş yopabilirmi 4a ya

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