Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Mart 2025 01:23
askerliğim ertelenir mi?
hocalarım merhabalar ben 6 ocakta göreve başlamış yeni bir öğretmenim temmuz ayında tecilim bitiyor yüksek lisans dışında askerliğimi bir süre daha erteletme şansım var mı aday öğretmen oluşumun bu durumda bir etkisi var mı acaba

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