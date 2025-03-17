askerliğim ertelenir mi?

hocalarım merhabalar ben 6 ocakta göreve başlamış yeni bir öğretmenim temmuz ayında tecilim bitiyor yüksek lisans dışında askerliğimi bir süre daha erteletme şansım var mı aday öğretmen oluşumun bu durumda bir etkisi var mı acaba

hocalarım merhabalar ben 6 ocakta göreve başlamış yeni bir öğretmenim temmuz ayında tecilim bitiyor yüksek lisans dışında askerliğimi bir süre daha erteletme şansım var mı aday öğretmen oluşumun bu durumda bir etkisi var mı acaba