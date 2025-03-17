Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 02:15
Geçici Görev Harcırahı (Yardım)

İl içinde , bir ilçeden diğerine 15 er günlük veya bir aylık geçici görevli gidiyoruz. Bu geçici görevin bitiminde harcırah hesaplanırken, bazen 30 gün üzerinden, bazende 30 günde tutulan nöbet üzerinden hesaplama yapılıyor. Örnek : Görevlendirme 30 gün , bu otuz gün 24' er saatlik 8 nöbette tamamlanmışsa 8 günlük hesaplanıyor. Diğer ilçede ise bu 30 gün olarak hesaplanıyor. Bunun hangisi doğru bilen biri açıklarmı!

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