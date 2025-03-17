Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 02:47
GÜVENLİK ve ARŞİV SORUŞTURMASI
Öncelikle net bilgisi olan ve cevaplayanlara teşekkür ederim. Adli sicil kaydım yok çok şükür. Anne ve Babamın boşanma davası harici (şahitlik) bir mahkeme de görmedim. Bundan 4 yıl önceye kadar işyerim de bir arkadaşımın senetine kefil olduğum için farklı iki ilden adıma icra dosyaları açıldı. Sancılı dönemi atlattım ve hepsini de kapadım. Bir bakanlıkta mülakata girdim ve sözlü mülakatım iyi geçti inşallah olumlu olacaktır. Sorum şu tahminimce Arşiv ve güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra başarılı-başarısızı öğreneceğim ancak geçmiş icra dosyalarım bu duruma engel teşkil eder mi? Bir diğer sorumda SGK, Maliye , Trafik cezaları vb. gibi hususlar Bu soruşturmalarda önem teşkil eder mi? Bilgisi olup beni aydınlatacak olanlara tekrar teşekkür ederim.

bkbkkk
Aday Memur
17 Mart 2025 03:01
engel teşkil etmez. dış işleri bakanlığı yurt dışı kadro içinse bazen olabiliyor
Toplam 1 mesaj

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