GÜVENLİK ve ARŞİV SORUŞTURMASI

Öncelikle net bilgisi olan ve cevaplayanlara teşekkür ederim. Adli sicil kaydım yok çok şükür. Anne ve Babamın boşanma davası harici (şahitlik) bir mahkeme de görmedim. Bundan 4 yıl önceye kadar işyerim de bir arkadaşımın senetine kefil olduğum için farklı iki ilden adıma icra dosyaları açıldı. Sancılı dönemi atlattım ve hepsini de kapadım. Bir bakanlıkta mülakata girdim ve sözlü mülakatım iyi geçti inşallah olumlu olacaktır. Sorum şu tahminimce Arşiv ve güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra başarılı-başarısızı öğreneceğim ancak geçmiş icra dosyalarım bu duruma engel teşkil eder mi? Bir diğer sorumda SGK, Maliye , Trafik cezaları vb. gibi hususlar Bu soruşturmalarda önem teşkil eder mi? Bilgisi olup beni aydınlatacak olanlara tekrar teşekkür ederim.

Öncelikle net bilgisi olan ve cevaplayanlara teşekkür ederim. Adli sicil kaydım yok çok şükür. Anne ve Babamın boşanma davası harici (şahitlik) bir mahkeme de görmedim. Bundan 4 yıl önceye kadar işyerim de bir arkadaşımın senetine kefil olduğum için farklı iki ilden adıma icra dosyaları açıldı. Sancılı dönemi atlattım ve hepsini de kapadım. Bir bakanlıkta mülakata girdim ve sözlü mülakatım iyi geçti inşallah olumlu olacaktır. Sorum şu tahminimce Arşiv ve güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra başarılı-başarısızı öğreneceğim ancak geçmiş icra dosyalarım bu duruma engel teşkil eder mi? Bir diğer sorumda SGK, Maliye , Trafik cezaları vb. gibi hususlar Bu soruşturmalarda önem teşkil eder mi? Bilgisi olup beni aydınlatacak olanlara tekrar teşekkür ederim.