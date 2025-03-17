Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 02:50
1-5 5-10 torba sistemi.

yeni atama yönetmeliginde tercih yapan şahıs meslege baslama tarihine göre torbaya konacak.

10 yillik memur batiya dönerken 11. yılı beklerse 15 senelik gruba gececegi icin stratejik davranmak gerekecek.

mesela 2017 martta meslege başlayan hangi sene batıya dönerse 5-10 senelik torbada olur?

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