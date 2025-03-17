Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 02:50
Tercih yapma zamanı kıdem yılının önemi

yeni atama yönetmeliginde tercih yapan şahıs meslege baslama tarihine göre torbaya konacak.

10 yillik memur batiya dönerken 11. yılı beklerse 15 senelik gruba gececegi icin stratejik davranmak gerekecek.

mesela 2017 martta meslege başlayan hangi sene batıya dönerse 5-10 senelik torbada olur?


besnili0248
17 Mart 2025 03:28
öyle diyorlar bakalım genelgede yazacaktır diye umuyorum

Kartal_3888
Aday Memur
17 Mart 2025 04:38
Böyle bir durumda varsa mahkemeye Başvuran çok olur İdare mahkemesinden döner bu iş

MeyM
Memur
17 Mart 2025 04:59
öyle bişey olmaz dostum. velevki sen bunun hayallerine düştüysen söyle açıklayayım. 6-10/11-15 torbası yığılma olan en pis torba olur.en az 4000 er personel. sende 7 yıllık olduğuna göre kendi torbanda 3000. olursun. 1-5 torbasındaki 5 yıllık memurlar senin istediğin tercihlerine giderler. sonra buralarda haksızlık diye bağırıp durursun nasıl böyle bişey olur diye

Kronikadam35
Memur
17 Mart 2025 05:37
torba sistemi, kimsenin puanı açıklanmıcak çok iyi sistem ya torpil bitti deniliyo ama bu sistemle torpilsiz 20 yıllık adamı istanbulda soluğu alır. torpilli 5 yıllık memur istediği gibi at koşturur. düzen yine aynız düzen olacak hiç umudum yok.

sancak bayrak
Daire Başkanı
17 Mart 2025 06:05

En iyisi şimdiki sistem,ikinci şark ta kalkmasın,biz hiç bir şey den memnun olmayız.bu sistemi bile ararız.


Türkçü07
Şube Müdürü
17 Mart 2025 08:42
En adaletlisi olur eğer herkes kendi dengiyle yarışırsa
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