Tercih yapma zamanı kıdem yılının önemi

öyle bişey olmaz dostum. velevki sen bunun hayallerine düştüysen söyle açıklayayım. 6-10/11-15 torbası yığılma olan en pis torba olur.en az 4000 er personel. sende 7 yıllık olduğuna göre kendi torbanda 3000. olursun. 1-5 torbasındaki 5 yıllık memurlar senin istediğin tercihlerine giderler. sonra buralarda haksızlık diye bağırıp durursun nasıl böyle bişey olur diye

öyle bişey olmaz dostum. velevki sen bunun hayallerine düştüysen söyle açıklayayım. 6-10/11-15 torbası yığılma olan en pis torba olur.en az 4000 er personel. sende 7 yıllık olduğuna göre kendi torbanda 3000. olursun. 1-5 torbasındaki 5 yıllık memurlar senin istediğin tercihlerine giderler. sonra buralarda haksızlık diye bağırıp durursun nasıl böyle bişey olur diye