Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 02:53
Geçici görev

Arkadaşlar hali hazırda geçici görevde olan arkadaşlar varsa bana özelden yazabilir mi sorum var da lütfen rica ediyorum.

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