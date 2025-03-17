olayın aslı önemli ama ordan ceza da almazsın. böyle duruma 6-7 kişide denk geldim en baba alan hagb aldı. ydk da atmadı. hiç birimiz şunu anlamadık artık ülkede şu olur diye net konuşamıyosun ne yapacakları belli olmuyor. adam zimmetten yargılanmış idari mahkeme bu zimmet değil güveni kötüye kullanma o da dmk da atılma sebeplerinden değil diyip iptal ettiği durumları da okudum. ne yaşayacağın süreç içinde belli olacak

olayın aslı önemli ama ordan ceza da almazsın. böyle duruma 6-7 kişide denk geldim en baba alan hagb aldı. ydk da atmadı. hiç birimiz şunu anlamadık artık ülkede şu olur diye net konuşamıyosun ne yapacakları belli olmuyor. adam zimmetten yargılanmış idari mahkeme bu zimmet değil güveni kötüye kullanma o da dmk da atılma sebeplerinden değil diyip iptal ettiği durumları da okudum. ne yaşayacağın süreç içinde belli olacak