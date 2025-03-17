Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 07:48
Güveni kötüye kullanma

Arkadaşlar günydın. Basit bir olay yaşadım. Fakat savcı hakkımda güveni kötüye kullanmaktan dosya hazırladı. Bu da dmkya göre yüz kızartıcı suç olarak geçiyor. Mahkemede mahkumiyet alırsam bu çalıştığım kuruma bildiriliyor mu süreç nasıl ilerliyor hiç başına buna benzer bir şey gelen oldu mu?


muallimmm4638
Şef
17 Mart 2025 08:21
olayın aslı önemli ama ordan ceza da almazsın. böyle duruma 6-7 kişide denk geldim en baba alan hagb aldı. ydk da atmadı. hiç birimiz şunu anlamadık artık ülkede şu olur diye net konuşamıyosun ne yapacakları belli olmuyor. adam zimmetten yargılanmış idari mahkeme bu zimmet değil güveni kötüye kullanma o da dmk da atılma sebeplerinden değil diyip iptal ettiği durumları da okudum. ne yaşayacağın süreç içinde belli olacak
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHagb aldım, buna dayanarak İhraç edildim.Yargıtay'da dosyası olanlarFetö Davalarında bir milat var mı?Devam eden mahkeme güvenlik soruşturmasını etkiler mi?Güveni kötüye kullanmaKurum EGM Disiplin Cezası HakkındaTsk'da ankesörlü telefon mağdurları

Sözlük

günaydın sözlük 1 yeraltı şehirleri 1 arkeoloji 1 davulcu 1 jalepone 2 nane limon kabuğu 1 sahurda entry girmek 1 iftarı sözlükle beklemek 1 soğuk hava dalgası 1 emsal karar 1

Son Haberler

Organize Suç Örgütlerine Darbe: 79 Kişi GözaltındaFırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli UyardıMersin Tarsus'ta Yangın: Bir Kişi Hayatını KaybettiTrump: Putin'le salı günü görüşeceğimDEM Parti'den kritik ziyaretler! AK Parti ve MHP ile görüşülecek

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?