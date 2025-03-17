KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Mart 2025 08:45
Ticaret Bakanlığı hk.

sözleşmeli çalılanım raportörlüğe başvurmayı düşünüyorum lakin orda sözleşmeli personel olmama şartı var dediler doğru mu

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