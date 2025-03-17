KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 09:15
Pomem hagb ım var güvenlik soruşturmasında elenirmiyim

Sözleşmeli er liği fesh ettiğim için


Mahirkara65
Aday Memur
17 Mart 2025 10:35

Ne kadar ceza aldığına bağlı 1 yıl ve ustuyse elenirsin

Toplam 1 mesaj

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