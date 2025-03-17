Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 10:12
Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza memuru alımı

Bu sene acaba alım kaçla kapatır arkadaşlar, tahmini olan varmı ?

Çok Yazılan Konular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?TSE Mülakat sonrası yorumlarKurumlar Arasi Geçiş Hakkinda

Sözlük

iftarı sözlükle beklemek 1 dikiş mandalı 1 yaren leylek 2 güne bir şiir bırak 1 yeraltı şehirleri 1 verev 1 emsal karar 1 soğuk hava dalgası 1 günaydın sözlük 1 jalepone 2

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair YönergeAdana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl CezaFuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli YakalandıZatürre nedeniyle 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiErkek Misafirleri Kabul Etmeyen Otele Ceza Yağdı

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?