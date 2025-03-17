Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 10:16
EKİP BAŞVURU EKRANI

Herhangi bir bilgi bulamadım. EKİPte sınav için başvuru yaparken belge yükle diyor en altta. sadece diploma mı yüklenecek? Nette kesin bilgi bulamadım. Bilen var mı?

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