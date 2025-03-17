Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 10:27
Halkbank ihtiyaç kredisi

merhaba arkadaşlar yakın zamanda Halkbank'tan kredi kullanan var mı ? internetten başvurdum onaylandı parayı çekemiyorum. Aradım ulaşamadım da Halkbank'ta işleyiş farklı mı bilgisi olan var mı ?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 11:35
bağlı olduğunuz şubeyi arayın, muhtemelen bordro isteyecekler hesaba aktarımı için

specialone1907
Aday Memur
17 Mart 2025 11:38
aradım şubeye çağırdılar zaten hocam muhtemelen dediğiniz gibi
Gebeskaplumbagaa, 3 saat önce
bağlı olduğunuz şubeyi arayın, muhtemelen bordro isteyecekler hesaba aktarımı için

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 11:39
bende de aynısı olmuştu. Şubeye gidemeyeceğimi söylemiştim. banka görevlisi mail adresini paylaşmıştı benle. oraya pdf olarak bordro göndermiştim. aynı gün içinde hesaba geçmişti para
specialone1907, 3 saat önce
aradım şubeye çağırdılar zaten hocam muhtemelen dediğiniz gibi
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