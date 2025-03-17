Halkbank Kredi

merhaba arkadaşlar yakın zamanda Halkbank'tan kredi kullanan var mı ? internetten başvurdum onaylandı parayı çekemiyorum. Aradım ulaşamadım da Halkbank'ta işleyiş farklı mı bilgisi olan var mı ?

merhaba arkadaşlar yakın zamanda Halkbank'tan kredi kullanan var mı ? internetten başvurdum onaylandı parayı çekemiyorum. Aradım ulaşamadım da Halkbank'ta işleyiş farklı mı bilgisi olan var mı ?