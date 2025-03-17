KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Mart 2025 11:44
Sözleşmeli Astsubay iken Başka Kuruma Başvuru Yapma
Hali hazırda sözleşme astsubay olarak görev yapmaktayım, Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu sözleşmeli muhafaza memuru alımına başvuru yapabil miyim, bilgisi olan varmı acaba

Çok Yazılan Konular

Ticaret AlımıMühendis, Asker Eş Durumu TayiniTicaret Bakanlığı ilanı hk.2024-KPSS LisansMütercim kadrosuna atananlar zaman içerisinde görevde yükselebilir mi?İibf AlımDHMİ AIM(Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı) Alımı2025-3 Çşb milli emlakDHMİ AİM uzmanlığın da yaş sınırı ve mülakat var mı?Uzay mühendisliği atamaları hakkında

Sözlük

mulaj kağıdı 1 riga takımı 1 symphonia 1 birbirine benzeyen şarkılar 1 senfoni orkestrası gibi ses çıkaran beyaz eşyalar 2 iftarı sözlükle beklemek 1 poşe 1 nane limon kabuğu 1 yeraltı şehirleri 1 jalepone 2

Son Haberler

Bilirkişi Raporu: Mete Apartmanı'nda Yönetmelik Dışı İmalatTürkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini ÇekiyorDEM Parti ve MHP Arasında Önemli Görüşme GerçekleştiÇanakkale'de şehit olan liselilerin anıları müzede yaşatılıyorOğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?