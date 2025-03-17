Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 11:47
Sözleşme Astsubay iken Başka Kuruma Başvuru Yapma
Hali hazırda sözleşmeli Astsubay olarak görev yapmaktayım, Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu sözleşmeli muhafaza memuru alımına başvuru yapabil miyim, bilgisi olan var mı acaba

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