Sözleşme Astsubay iken Başka Kuruma Başvuru Yapma

Hali hazırda sözleşmeli Astsubay olarak görev yapmaktayım, Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu sözleşmeli muhafaza memuru alımına başvuru yapabil miyim, bilgisi olan var mı acaba

Hali hazırda sözleşmeli Astsubay olarak görev yapmaktayım, Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu sözleşmeli muhafaza memuru alımına başvuru yapabil miyim, bilgisi olan var mı acaba