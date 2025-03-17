ŞARK OLUP BATIYA DÖNEN İLDEKİ PERSONEL KALABİLECEK Mİ?

merhaba doğudan batıya dönen bir ilde tayinci olanların durumunu bilen var mı? kalmak isteyene buton dilekçe falan olacak mı acaba? yoksa doğu görevi bitti ise puan usulü mecbur tercih mi yapacak? Kilis mesela buna örnek. birçok personel 2. şarkı bitirdi ve batıya atamaya tabi şu an. kalabilirler mi tercih mi yapacaklar?

merhaba doğudan batıya dönen bir ilde tayinci olanların durumunu bilen var mı? kalmak isteyene buton dilekçe falan olacak mı acaba? yoksa doğu görevi bitti ise puan usulü mecbur tercih mi yapacak? Kilis mesela buna örnek. birçok personel 2. şarkı bitirdi ve batıya atamaya tabi şu an. kalabilirler mi tercih mi yapacaklar?