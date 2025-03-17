Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


17 Mart 2025 12:41
EŞ TAYINi

Meraba ben saglik bakanliginda ebe olarak çalismaklatayim esim sinif ögretmeni haziranda sivasa tayin isticem esim benim yanima gelmesi sorun olurmu

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