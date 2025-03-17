Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 12:44
Yeni yönetmeliğe göre batı-batı nasıl yapılır?

Bulunduğum a ilinden b iline atanmak istiyorum tek şark yaptım. Eski yönetmeliğe göre 5 yıldı ve 2026 yılında tayinciydim ama yeni yönetmeliğe göre bulunduğum il 6 yıl oldu ve ben gitmek istiyorum. Batı batı nasıl yapıcam kafam karıştı.

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