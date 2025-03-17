Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 13:52
muğla atama
muğla atama ilk sıraya yazacaklar kendini belli etsin

LİONKİNGHERE
Aday Memur
17 Mart 2025 14:02
ben

Anestezipolice
17 Mart 2025 14:57

Muglaya bir hevesle gelip rezil calisma şartları ve önüne geçilemeyen kira fiyatları çok yıpratıyor arkadaşlar. Bir an önce gitmek isteyen ve ayrılış yapan bir çok devrem var darısı bana. Mugla pişmanlıktır devrelerim!!

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