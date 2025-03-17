Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mart 2025 14:12
Mobbing ve Raporun Hakem Hastaneye Gönderilmesi

Merhaba, taşrada bir kit kurumunda yaklaşık 10 yıldır çalışmaktayım. Son bir kaç yıldır birim amirimle sıkıntılar yaşıyorum. Terslemeler, mesai saati dışında (akşam ve hafta sonu) iş vermeler gibi hareketler. Son olarak da bu zamana kadar birimden başkalarının fazla fazla aldığı raporlar. göze batmamışken benim aldığım raporu hakem hastaneye gönderdi. adana şehir hastanesinden uygunluk raporumu aldım ancak bu bardağı taşıran son damla oldu. Amirin bana karşı hakkaniyetli ve eşit davranmadığını ve benimle uğraştığını düşünüyorum. Bu zamana kadar yapılanlar göz önüne alındığında yapılanlar mobbing sayılır mı şikayet edebilir miyim. Edebilirsem nasıl bir yol izlemeliyim.

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