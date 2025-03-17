KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Mart 2025 14:14
Yazılım Mühendisleri Kaç ile Atanır

Merhaba,

yazılım mühendisleri ortalama 4 alımda en düşük kaçla kapatır yıllara göre bakmak istiyorum ataması zormu

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