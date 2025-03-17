Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mart 2025 14:26
Yolluk (Harcırah) Alabilmek için Dava Süreci

Arkadaşlar merhabalar benim iller arası tayinim çıktı sağlık özründen ötürü en son 10 yıl önce kullanmıştım birde şimdi kullandım ama Milli Eğitim Bakanlığı yolluksuz ve yevmiyesiz dilekçesi olmadan tayini norm durumundan ötürü kadro yok denilerek yapmıyor. Bizde çocuğun tedavisi için mecburen bu dilekçeyi verdik. Ama dava açmak istiyorum yolluğu alabilmek için yevmiye değil de en azından yolluğu alsam bir derdimize derman olurdu bin km öteden geldik. Bu konuda fikri olan yada emsal karar bulabileceğim birisi veya bir yer var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.


Muzaffer145314
Aday Memur
17 Mart 2025 14:50

Özele bak kardeşim.


Muzaffer145314
Aday Memur
17 Mart 2025 14:51

Sana mesaj gönderilemiyor kardeşim mesaj kabul etmediğin için


Muzaffer145314
Aday Memur
17 Mart 2025 14:58

Ulaşırsan yardımcı olabilirim

Toplam 3 mesaj

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