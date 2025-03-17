Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 14:29
Amir Üst
Doktor gerçekten hemşirenin amiri midir ?

garibimmemur
Aday Memur
17 Mart 2025 14:37

hemşirenin amiri sağlık bakım hiz. müdürü ve yardımcısıdır.Onlar rica eder


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 14:38
bende öyle düşünüyorum. amir demek disiplin yönünden denetleme yapabilen demektir çünkü
garibimmemur, 22 dk. önce

hemşirenin amiri sağlık bakım hiz. müdürü ve yardımcısıdır.Onlar rica eder


garibimmemur
Aday Memur
17 Mart 2025 14:40

hastaneye çok para kazandıran doktorlar var. kendilerini başhekimden de üstün görürler. en çok onlar emir verir.

Gebeskaplumbagaa, 21 dk. önce
bende öyle düşünüyorum. amir demek disiplin yönünden denetleme yapabilen demektir çünkü
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