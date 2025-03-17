Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Mart 2025 14:30
Çalışırken verilen başöğretmen ve uzmanlık tazminatı emekli olunca neye göre kesiliyor.Haksızlık bu

Bu haksızlığın giderilmesi gerekir.Zaten seyyanen zammı kestiniz emekliden.Tamam.Kazanılmış ünvan maaşı olan başöğretmen ve uzmanlık tazminatı neden kesiliyor.Hangi meslek grubunun uzmanlık veya aldığı ünvanların emekli olunca maaşı kesiliyor.Uzman doktor emekli olunca uzman maaşı alıyor.Yüzbaşı emekli olunca astsubay maaşı mı alıyor.Tüm öğretmenler bir gün emekli olacak.Emekli maaşını kuşa çevirdiler.Mebi ve tüm sendikaları göreve davet ediyoruz.

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