Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 14:32
unvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?

önlisans kadrolu tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. röntgen okudum ve sadece branş değişeceği için unvan değişikliği sınavına gireceğim. ama unvan değişmeyecek. çünkü bakanlığın kendi evrakları belgeleri formları dahil (bordro vs) unvan tüm önlisasnlarda sağlık teknikeridir. tıbbi sekreter, röntgen, laborant vs bunlar branş olarak geçer. herhangi bir lisans bölümü okusaydım unvan tabi ki değişecekti ve sınav mantıklıydı. şu an mantıksız gelse de kural gereği sınava kayıt oldum. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?


garibimmemur
Aday Memur
17 Mart 2025 14:36

erken emekli olacaksın.


Yettihee
17 Mart 2025 14:37

teşekkürler ama sorumla alakalı gibi gelmedi

garibimmemur, 23 dk. önce

erken emekli olacaksın.


garibimmemur
Aday Memur
17 Mart 2025 14:41

avantajın peşinde değilsen ne? sorunun cevabını zaten biliyorsun

Yettihee, 22 dk. önce

teşekkürler ama sorumla alakalı gibi gelmedi

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