unvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?

önlisans kadrolu tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. röntgen okudum ve sadece branş değişeceği için unvan değişikliği sınavına gireceğim. ama unvan değişmeyecek. çünkü bakanlığın kendi evrakları belgeleri formları dahil (bordro vs) unvan tüm önlisasnlarda sağlık teknikeridir. tıbbi sekreter, röntgen, laborant vs bunlar branş olarak geçer. herhangi bir lisans bölümü okusaydım unvan tabi ki değişecekti ve sınav mantıklıydı. şu an mantıksız gelse de kural gereği sınava kayıt oldum. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?