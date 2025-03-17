Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


17 Mart 2025 14:49
399 dan yeni kpss puanı ile 4b geçiş yapan var mı

Kit personeli olarak çalışıp 4b kadrolarına yeni kpss puanı ile geçen var mı

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