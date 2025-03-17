Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mart 2025 15:02
Soruşturma nedeniyle asaletin onaylanmaması

çalıştığım kurumda aday memurum benle beraber 10 arkadaşda var aday bugün hepimizin staj süresi doluyor hatta herkesin asaleti onaylanmış yeminleri kaldı fakat benim hakkımda bir soruşturma açıp birimimi değiştirdiler soruşturması bitsin birimide değişti iki ay daha beklesin ondan sonra alır diyorlar fakat birimi değiştiren başka bir arkadaş daha var onunkini onaylamışlar dilekçe vereyim diyorum bu senin aleyhine olur başka birşeyi bahane edip senin hakkında tekrar işlem yapıp adaylığını yakarlar deyorlar ne yapmalıyım?


Muzaffer145314
Aday Memur
17 Mart 2025 15:05

Doğru diyorlar hiç bişey yapma ve asaletin tasdik olana kadar bekle çünkü asaletin tasdik olana kadar onların iki dudağı arasından çıkacak kelimelere bağlısın ama asaletin tasdik olduktan sonra herşeyi herkesi dikkate almak zorunda kalmayabilirsin.


Zlltrhn
Memur
17 Mart 2025 15:06
fakat sorun şu hakkımı savunmasamda gene asaletimi yakmak için bir bahane uydurmalacakları ne malum

debug
Genel Müdür
17 Mart 2025 15:35

Aday memurluk süreci 1yıldan az 2 yıldan fazla olamaz ve amir yetkisindedir. Siz bu süreçte uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edin. Size karşı bir haksızlık olduğunu düşünüyorsanız, asaletiniz onaylandıktan sonra hakkınızı aramanız daha kolay olur.

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