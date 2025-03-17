Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 15:51
eş durumu tayini yolluk parası
şanlıurfadan diyarbakıra eş durumu tayini ile geldim urfada çalıştığım süre zarfında ikametgahım diyarbakırdaydı diyarbakırdan gidiş geliş yapıyordum şuanda diyarbakıra tayinim çıktı yol parası alabiliyormuyum?

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.unvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?3+1 eş durumu, 4d kadrosuTemel ek ödemesi yatmayan var mıEkip basvuru ekraniAmir ÜstHayırlı aksamlar hayirli ramazanlar noroloji hocalarima bir sorum olacakti3+1 sözleşmeli eş durumuSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzEngelli Tayini

Sözlük

papağan kanca 1 yaren leylek 1 günaydın sözlük 1 birbirine benzeyen şarkılar 1 Bağdat pili 1 riga takımı 1 yeraltı şehirleri 1 dikiş mandalı 1 beni bu güzel havalar mahvetti 1 poşe 1

Son Haberler

Uzayda 9 aydır mahsur kalan ABD'li astronotlar dünyaya dönüyorMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecekBolu'daki denetimlerde 34 konaklama tesisinin faaliyeti durdurulduDijital pazara yeni düzenleme geliyor!DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini ziyaret etti

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?