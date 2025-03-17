Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 15:57
Bakaya kalan memur

2024 yılı Aralık ayında bakaya kaldım. hakkımda 2025 yılı şubat ayında tutanak tutuldu jandarma tarafından ve idari para cezasına çarptırıldım. promosyonla beraber bedelliye başvurmayı düşünüyorum ama o zamana kadar süreç nasıl işleyecek veya bu konuda bir bilgisi olan var mı? yardım eder misiniz ?

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