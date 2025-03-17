Engelli Tayini

Ben 25.01.2022 Tarihinde 3 + 1 olarak istanbul il sağlık müdürlüğüne atandım. 15.03.2023 tarihinde de kadroya geçtim. %51 engelim var epilepsi hastasıyım. 16. maddeden tayin talebinde bulundum ama reddedildim, cevap olarak da 15.05.2023 tarihli ve 215619923 sayılı Atama konulu Bakanlık Makam Oluru'nu gerekçe göstererek 4 yıl şartı aranmış ve bunu gerekçe göstererek reddedildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde, engelli memurların yer değiştirme talepleri için 4 yıllık bir bekleme süresi öngörülmemiştir ve engelli memurların atama yer değiştirme yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuatlarda 4 yıl zorunluluğu yok tüm kısıtlamalara bakılmaksızın bir defaya mahsus istediği ile gidebileme hakkı varken Bütün bu yönetmelikleri hiçe sayıp makam oluruna istinaden reddedilmesi kanuna aykırı değil midir? mahkemeye başvursam yürütmeyi durdurması için sonuç ne olur?