Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 16:02
Engelli Tayini

Ben 25.01.2022 Tarihinde 3 + 1 olarak istanbul il sağlık müdürlüğüne atandım. 15.03.2023 tarihinde de kadroya geçtim. %51 engelim var epilepsi hastasıyım. 16. maddeden tayin talebinde bulundum ama reddedildim, cevap olarak da 15.05.2023 tarihli ve 215619923 sayılı Atama konulu Bakanlık Makam Oluru'nu gerekçe göstererek 4 yıl şartı aranmış ve bunu gerekçe göstererek reddedildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde, engelli memurların yer değiştirme talepleri için 4 yıllık bir bekleme süresi öngörülmemiştir ve engelli memurların atama yer değiştirme yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuatlarda 4 yıl zorunluluğu yok tüm kısıtlamalara bakılmaksızın bir defaya mahsus istediği ile gidebileme hakkı varken Bütün bu yönetmelikleri hiçe sayıp makam oluruna istinaden reddedilmesi kanuna aykırı değil midir? mahkemeye başvursam yürütmeyi durdurması için sonuç ne olur?


snmkrktt
Aday Memur
17 Mart 2025 16:40

merhabalar sağlık bakanı üzerinden atandığınız için 4 yılınızı doldurmanız lazım


snmkrktt
Aday Memur
17 Mart 2025 16:41

ama epilepsi için sağlık mazereti tayini oluyor o da 3.sene doldurduktan sonra başvurabilirsiniz

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