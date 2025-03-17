Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
17 Mart 2025 16:03
unv. calisan sozlesmeli personel nasil tayin veya nakil olabilir?

EVET


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
17 Mart 2025 16:10

daha kadrolu nakil olamıyor önce bi olsun, anca bi daha kpss ye girip başka bir yer kazanır

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