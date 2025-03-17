Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Mart 2025 16:35
Memurun maaşının yatırılmaması

Merhaba arkadaşlar . Bir belediyede 657 sk kapsamında memur olarak çalışmaktayım. Meslekte 4.yılım belediyede 6.ayımdayım. Hayatımda ilk defa maaşımın yatmadığına tanık oldum. Bugün belediyemizden en kısa sürede yatırılacağına dair mesaj aldık ama mesaj hiç güven vermiyor. Bu hususta kredilerimi ödeyemedim ve doğal olarak borçlarıma faiz işlemekte. Konu ile ilgili ne yapılabilir?

Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.

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