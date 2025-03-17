Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 16:39
Adliye Eş Durumu Tayin

Arkadaşlar merhaba, bir konuda fikrinize başvurmak istiyorum.

Kadrolu Zabıt Kâtibi olarak 7 yıldır aynı adliyede görev yapıyorum.

Eşim sözleşmeli olarak bir kuruma atandı.

13.11.2024 tarihinde sözleşmeli olan eşimin yanina gidebilmek adına eş durumu tayin dilekçesi verdim.

Ancak bugüne değin olumlu veya olumsuz bir cevap gelmedi.

5 ayı geçti, bu normal midir? Ne yapmam gerekir?

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