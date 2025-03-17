Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 17:21
Antalya merkez ve ilçeleri
Antalya merkez ve ilçeleri hakkında bilgi verebilir misiniz lojman durumu vs. ilçe istersek gönderirler mi özel durum nedeniyle Serik ilçesini istersek zor mu olur .. yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler

bolt83
Aday Memur
17 Mart 2025 17:26
iş yoğunluğu çok, kiralar aşırı yüksek, şehir ve yaşam çok pahalı, lojman ihtimali yüzde 5, aklı olan şayet Antalya da kendi evi yoksa tercih edilmemesi gereken ilk 4 ile girer
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