Antalya merkez ve ilçeleri

iş yoğunluğu çok, kiralar aşırı yüksek, şehir ve yaşam çok pahalı, lojman ihtimali yüzde 5, aklı olan şayet Antalya da kendi evi yoksa tercih edilmemesi gereken ilk 4 ile girer

iş yoğunluğu çok, kiralar aşırı yüksek, şehir ve yaşam çok pahalı, lojman ihtimali yüzde 5, aklı olan şayet Antalya da kendi evi yoksa tercih edilmemesi gereken ilk 4 ile girer