Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 18:33
EŞ Tayini

Meraba ben ebeyim iller tayin ile sivasa geldim esim sinif ogretmeni es tayiniyle gelmesi kolay olurmu

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.unvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?3+1 eş durumu, 4d kadrosuTemel ek ödemesi yatmayan var mıEkip basvuru ekraniAmir ÜstHayırlı aksamlar hayirli ramazanlar noroloji hocalarima bir sorum olacakti3+1 sözleşmeli eş durumuSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzEngelli Tayini

Sözlük

riga takımı 1 papağan kanca 1 alper rende 1 jalepone 1 güne bir şiir bırak 1 yaren leylek 1 mulaj kağıdı 1 dikiş mandalı 1 iftarı sözlükle beklemek 1 beni bu güzel havalar mahvetti 1

Son Haberler

Fatsa'da Fındık Bahçesinde Gizemli ÖlümErdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attıkKooperatif başkanı ve oğlu zimmetten tutuklandıKamyonet jandarma aracına çarptı: 4'ü jandarma personeli 5 yaralıÖmer Çelik: Önceliğimiz PKK'nın silah bırakması ve feshetmesidir

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?