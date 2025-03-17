Görevde yükselme sınavına başvuru yaptım . Halk eğitimden aldığım bilgisayar sertifikam olduğu için vhki olarak başvurumu gerçekleştridim . Memur ile arasındaki farklar nelerdir acaba ?.Birde olaki herşey yolunda gitti beni istediğim bir ilçe var oradaki hastaneye atamamı yaparlarmı vhki olarak cavaplar üçin teşekkürler.

Görevde yükselme sınavına başvuru yaptım . Halk eğitimden aldığım bilgisayar sertifikam olduğu için vhki olarak başvurumu gerçekleştridim . Memur ile arasındaki farklar nelerdir acaba ?.Birde olaki herşey yolunda gitti beni istediğim bir ilçe var oradaki hastaneye atamamı yaparlarmı vhki olarak cavaplar üçin teşekkürler.