Gaziantep 2025 atama

valla geçen sayın Cumhurbaşkanının ziyaretleri sırasında dış göreve gittim. ayak üstü trafik karakol devriye koruma gibi yerlerden otuza yakın meslektaşla konuştum. iyi diyen bir kişi çıkmadı. ama diğer yerlerde memnundurlar belki bilemiyorum. bence memleketse veya memlekete yakınsa neden çalışılmasin. bu işte torpilin yoksa üç aşağı beş yukarı her yer aynı

valla geçen sayın Cumhurbaşkanının ziyaretleri sırasında dış göreve gittim. ayak üstü trafik karakol devriye koruma gibi yerlerden otuza yakın meslektaşla konuştum. iyi diyen bir kişi çıkmadı. ama diğer yerlerde memnundurlar belki bilemiyorum. bence memleketse veya memlekete yakınsa neden çalışılmasin. bu işte torpilin yoksa üç aşağı beş yukarı her yer aynı