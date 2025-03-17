Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 19:02
Gaziantep 2025 atama

Bu sene şarkdan ilk tercihimiz olacak terör parası, çalışma saati, vb konularda bilgi verirseniz sevinirim


sertrüzgar
Aday Memur
17 Mart 2025 20:44

Antepde çalışan hiç yokmu


Gondorlufaramir
Aday Memur
17 Mart 2025 20:55
valla geçen sayın Cumhurbaşkanının ziyaretleri sırasında dış göreve gittim. ayak üstü trafik karakol devriye koruma gibi yerlerden otuza yakın meslektaşla konuştum. iyi diyen bir kişi çıkmadı. ama diğer yerlerde memnundurlar belki bilemiyorum. bence memleketse veya memlekete yakınsa neden çalışılmasin. bu işte torpilin yoksa üç aşağı beş yukarı her yer aynı

azmah
Genel Müdür
17 Mart 2025 21:20

Kötü kardeş kötü Antep soranda ilk defa gördüm polis olmayan biri bile kötü der kimse yirmi yedi plaka araç almaz mesela hırsızi çingenesi cok


PSEUDONYM
Aday Memur
18 Mart 2025 16:23

devrem keşke 30 meslektaşa soraydın kaç yıldır antepte çalışıyorlar. gecen görevde adam küfrediyor burda çalışılmaz. bura zülüm falan filan sordum kaç yıldır burdasın diye 25 yıl dedi. sustum sadece

Gondorlufaramir, Dün
valla geçen sayın Cumhurbaşkanının ziyaretleri sırasında dış göreve gittim. ayak üstü trafik karakol devriye koruma gibi yerlerden otuza yakın meslektaşla konuştum. iyi diyen bir kişi çıkmadı. ama diğer yerlerde memnundurlar belki bilemiyorum. bence memleketse veya memlekete yakınsa neden çalışılmasin. bu işte torpilin yoksa üç aşağı beş yukarı her yer aynı

PSEUDONYM
Aday Memur
18 Mart 2025 16:28

Antep terör parası sınıd ilçelerde 8000 diğer yerlerde 1700 civarı, çalışma saatleri çalıştığın yere göre değişir, ekipler çakma 12/36 çalışır, tem narkotik kom 6+1 çalışır. ek görevleri boldur biraz, eylülden itibaren bürocular 17-18 ek görev, ekipler 6-7 ek göreve gitmişler. kiralar 15-35000 arası (muhite göre) trafiği yoğun. olayı bol

sertrüzgar, Dün

Antepde çalışan hiç yokmu

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