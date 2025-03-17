KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Mart 2025 19:24
Milli Saraylar Başvurumu Reddettiği İçin Dava Açtım ve Kazandım

Milli saraylar idaresinin 2021 yılında alımına başvuru yapıp sözlü mülakatta elendigim için. 2023 yılındaki aynı kadru unvanına basvurumu daha önce mülakatta elendigim için reddetmislerdi. İstanbul 11. İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için dava açtım ve red kararı verildi. Ancak davanın asıl kararı oy çokluğuyla lehime sonuclanarak dava konusu işlem iptal edildi. İlgili evrağı memurlar.nete ilettim umarım yayınlanır. İlgili kurumun bu hukuksuzluğuna maruz kalmışsanız veya tanıdığınız varsa kanuni süreler içinde lütfen itirazlarınızı yapın.


yeşilrussel
Memur
17 Mart 2025 19:29

Tmm bu mülakatta da elerler


abus00
Aday Memur
17 Mart 2025 19:35

Elenmek ata sporumuz olmuş :D

Amacım huktan yoksun olarak başvuruları reddetmelerinin önünü kesmekti ve bunu da bu itiraz sonucu ile başardığımı düşünüyorum.

yeşilrussel, 54 dk. önce

Tmm bu mülakatta da elerler

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