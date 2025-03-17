Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Mart 2025 19:40
Memuriyetten istifa edince emeklilik hakkı nasıl oluyor?

Arkadaşlar merhaba, 13 yıllık memurum istifa etmeyi düşünüyorum ama şunu merak ediyorum. ilerde emeklilik vs gibi haklardan yararlanmak için memuriyette kaç yıl çalıştığımız önemli mi? mesela 13 değil de 15 yılı doldursaydınız şöyle şöyle haklarınız olurdu gibi bi süremiz var mı?


Yamyamav
Şef
18 Mart 2025 00:40

Geçen kütüphaneye gittim millet harıl harıl KPSS çalışıyor memur olacağım diye. Siz istifa ediyorsunuz. Sebebi nedir ki ?

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