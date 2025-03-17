memuriyetten istifa

Arkadaşlar merhaba, 13 yıllık memurum istifa etmeyi düşünüyorum ama şunu merak ediyorum. ilerde emeklilik vs gibi haklardan yararlanmak için memuriyette kaç yıl çalıştığımız önemli mi? mesela 13 değil de 15 yılı doldursaydınız şöyle şöyle haklarınız olurdu gibi bi süremiz var mı?

Arkadaşlar merhaba, 13 yıllık memurum istifa etmeyi düşünüyorum ama şunu merak ediyorum. ilerde emeklilik vs gibi haklardan yararlanmak için memuriyette kaç yıl çalıştığımız önemli mi? mesela 13 değil de 15 yılı doldursaydınız şöyle şöyle haklarınız olurdu gibi bi süremiz var mı?