Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Mart 2025 19:40
memuriyetten istifa
Arkadaşlar merhaba, 13 yıllık memurum istifa etmeyi düşünüyorum ama şunu merak ediyorum. ilerde emeklilik vs gibi haklardan yararlanmak için memuriyette kaç yıl çalıştığımız önemli mi? mesela 13 değil de 15 yılı doldursaydınız şöyle şöyle haklarınız olurdu gibi bi süremiz var mı?

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