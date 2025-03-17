Kpss A Maliye mezunu

Kpss a için hazırlanacağım ilk kez gireceğim yeni başlayacağım. hangi derslere çalışmam gerek her dersten bir soru çözme şartı var mı? Ya da belli derslere mi çalışıp girmeliyim yardımcı olur her?

Kpss a için hazırlanacağım ilk kez gireceğim yeni başlayacağım. hangi derslere çalışmam gerek her dersten bir soru çözme şartı var mı? Ya da belli derslere mi çalışıp girmeliyim yardımcı olur her?