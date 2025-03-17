Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 19:53
sürgün mü sizce?
X biriminde çalışırken beraber çalıştığım arkadaşım izni olmadan haberim olmadan telefonumu karıştırır özelimi okur. Kendisi ile alakalı geçen muhabbetleri görüp bana hesap sorar ve üzerime yürür. Daha sonra birim amiri tarafından iki tarafa da sarı zarf verilir. Bir süre sonra da izni olmadan bu eylemi gerçekleştiren şahıs polisi merkezi Amirliğine gönderilir. Mağduriyer yaşayan ben ise sabit yol uygulama noktasına gönderilirim ( hafta içi 08:00-18:00) cumartesi günü 1 gün izin (Allah razı olsun onu düşünmüşler) pazar günü ise varsa görev yazılır. SİZCE BURDA MAĞDUR OLAN BEN KARŞI TARAFIN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN SUÇLU MUYUM? Ve ben sürgün edilmiş olmuyor muyum.

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