Sözleşmeliden Kadroya Geçiş Tayin

2022 Temmuz ayında işe başladım. 2023'te ise kadroya geçtim 2026 Temmuzda sürem doluyor.Sürem dolmadan 6 ay önce geçici görevlendirme yapacağım ama kafama takılan şu o 6 ay fiili çalışma süresinden sayılıyor mu? Tayin hakkım ve kurumlararası değişiklik yapabilir miyim?

2022 Temmuz ayında işe başladım. 2023'te ise kadroya geçtim 2026 Temmuzda sürem doluyor.Sürem dolmadan 6 ay önce geçici görevlendirme yapacağım ama kafama takılan şu o 6 ay fiili çalışma süresinden sayılıyor mu? Tayin hakkım ve kurumlararası değişiklik yapabilir miyim?