Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mart 2025 20:10
Sözleşmeliden Kadroya Geçiş Tayin
2022 Temmuz ayında işe başladım. 2023'te ise kadroya geçtim 2026 Temmuzda sürem doluyor.Sürem dolmadan 6 ay önce geçici görevlendirme yapacağım ama kafama takılan şu o 6 ay fiili çalışma süresinden sayılıyor mu? Tayin hakkım ve kurumlararası değişiklik yapabilir miyim?

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