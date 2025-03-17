Kültür ve Turizm Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Eş durumu Hk.

2024 yılı Ekim ataması 4/B sözleşmeli personelin, MEB kadrolu öğretmene eş durumu tayini nasıl oluyor bilgisi olan var mı? Kurum, bir yıl fiili çalışma şartı sağlandığı anda dilekçe işleme konuyor diyor. Fakat gerek forumda gerekse etrafta böyle bir şey olmadığı yazılıp çiziliyor.(Yaptıklarını söyleyen de çok) bu durumla ilgili net malumatı olup yardım edecek olursa sevinirim. Teşekkürler.

2024 yılı Ekim ataması 4/B sözleşmeli personelin, MEB kadrolu öğretmene eş durumu tayini nasıl oluyor bilgisi olan var mı? Kurum, bir yıl fiili çalışma şartı sağlandığı anda dilekçe işleme konuyor diyor. Fakat gerek forumda gerekse etrafta böyle bir şey olmadığı yazılıp çiziliyor.(Yaptıklarını söyleyen de çok) bu durumla ilgili net malumatı olup yardım edecek olursa sevinirim. Teşekkürler.