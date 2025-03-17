Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2025 20:47
Unvan değişikliği

Merhaba bugün sınav için başvurular başladı sisteme belge yüklerken hangi formatta istiyor belirtilmemiş bilgisi olan yazabilir mi

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Sorularınızı yanıtlıyorum.unvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?3+1 eş durumu, 4d kadrosu eş durumu tayini yolluk parasıTemel ek ödemesi yatmayan var mıEkip basvuru ekraniAmir ÜstHayırlı aksamlar hayirli ramazanlar noroloji hocalarima bir sorum olacakti3+1 sözleşmeli eş durumuSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruz

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