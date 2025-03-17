Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 21:03
İdari dava sonuçlanma süresi

Açıkta olduğum sürenin kesintilerini aldım ama faiz için mahkemeye verdim 6 ay oldu davaya bakan yok .ne zaman sonuclanir acaba


Feritdemir0133
Aday Memur
17 Mart 2025 21:51

Verdiğin mahkemenin klaemini sıkıştır.....


pls1940
Aday Memur
17 Mart 2025 21:54

Yaklasik 10 13 ay arasi

Toplam 2 mesaj

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