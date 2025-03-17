Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 21:06
Es durumu tayini

Esim farkli kurumda memur baska bir ile tayini cikti es durumundan tayin istesem ne kadar zamanda sonuclanir mazeret atamalari subat ve eylul diyor eylule kadar bekler miyim


Mazikalbimdeyaradir
Memur
17 Mart 2025 21:19

Genelge cikarsa bu yıla özel her ay eş durumu ve sağlık mazeret ataması yapılacak.nisanin sonuna en


mrpoliceman
Aday Memur
17 Mart 2025 21:31

Tesekkurler genelge cikmazsa eylule kadar bekliyoruz o zama.

Toplam 2 mesaj

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